SI SGANCIA PORTA BLINDATA ALLE POSTE: DUE FERITI

SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE. La porta blindata del sistema di passaggio dei pacchi dell'ufficio postale si sgancia improvvisamente dalle cerniere e travolge la direttrice e un impiegato: è accaduto alle Poste di San Valentino in Abruzzo Citeriore. Solo lesioni lievi per i due. L'uomo, le cui condizioni inizialmente sembravano più serie, è stato trasportato dal 118 in elicottero all'ospedale di Pescara; dopo gli accertamenti è stato dimesso con prognosi di sette giorni. La direttrice, che ha riportato solo lievi escoriazioni, ha raggiunto autonomamente l'ospedale di Popoli (Pescara). Sul posto i Carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Popoli, diretti dal capitano Antonio Di Cristofaro, e quelli del Nucleo Ispettorato del lavoro di Pescara. Sarà informata l'autorità giudiziaria.