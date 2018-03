CIVITELLA CASANOVA. INCIDENTE AGRICOLO: FERITO ANZIANO

CIVITELLA CASANOVA. Un 76enne di Civitella Casanova è finito in ospedale per le lesioni riportate in seguito ad un incidente con un mezzo agricolo avvenuto in contrada Rievi, nel comune del Pescarese. L'uomo stava lavorando in un terreno di sua proprietà con un motocoltivatore che lo avrebbe travolto. Il 76enne inizialmente è tornato a casa, in contrada Baffo, e solo in un secondo momento ha lanciato l'allarme. Sul posto è arrivato l'elicottero del 118 che lo ha trasportato in ospedale, in codice giallo. Secondo le prime informazioni ha riportato un politrauma e sono in corso accertamenti da parte dei medici, ma l'anziano non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Penne.