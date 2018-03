RAPINA IN BAR DI SAN GIOVANNI TEATINO

SAN GIOVANNI TEATINO. Una rapina è stata messa a segno sabato sera in un bar di San Giovanni Teatino. Due persone, con il volto coperto dal casco ed armate di pistola, hanno fatto irruzione nel locale nel momento in cui non vi erano clienti e minacciando una dipendente, si sono fatti consegnare il denaro che si trovava nella cassa. Alcune centinaia di euro. I due rapinatori si sono quindi allontanato facendo perdere le loro tracce. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.