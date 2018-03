SCONTRO A COLLECORVINO FERITI MARITO E MOGLIE

COLLECORVINO. Due persone, marito e moglie, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Congiunti di Collecorvino (Pescara) dove la loro auto si è scontrata con un'altra vettura. I due, 73 e 69 anni, sono stati trasferiti con due ambulanze all'ospedale di Pescara in condizioni non gravi. Sul posto c'è stato qualche disagio per permettere i soccorsi e regolare il traffico. Hanno operato gli agenti della Polizia Stradale del Distaccamento di Penne.