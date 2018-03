PALACONGRESSI MONTESILVANO INTITOLATO A DEAN MARTIN

MONTESILVANO. Il PalaCongressi di Montesilvano verrà intitolato a Dean Martin, popolarissimo attore e cantante statunitense, di origini montesilvanesi. È la decisione presa dalla Giunta Maragno che ha deliberato di chiamare la struttura “Pala Dean Martin – Centro Congressi Montesilvano”. Figlio di Gaetano Crocetti, Dean Martin trovò il successo insieme a Jerry Lewis. Il suo nome è simbolo di popolarità a livello internazionale, divenendo leggenda nel mondo del cinema e della musica.

«Il Palacongressi - dichiara il presidente della Commissione Commercio Carlandrea Falcone, promotore della proposta - è un biglietto da visita molto importante per la città di Montesilvano. Abbiamo ritenuto opportuno attribuire a questa grande struttura una denominazione che la potesse identificare in maniera più decisa e la scelta non poteva che ricadere sul nome più internazionale di cui Montesilvano può vantarsi. Dean Martin rappresenta, infatti, popolarità, successo ed eccellenza. Siamo sicuri che questa nuova intitolazione potrà essere un ulteriore richiamo per eventi, manifestazioni e fiere di respiro internazionale».