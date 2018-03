MONTESILVANO, CAMBIA LA VIABILITA’ TRA VIA SAN FRANCESCO E VIA SAN DOMENICO

MONTESILVANO. Cambia direzione il senso di marcia della strada che collega via San Francesco a via San Domenico nelle adiacenze di piazza Trisi.

Dopo numerose segnalazioni da parte di residenti, grazie anche all’interessamento del consigliere Gabriele Di Stefano, è stato invertito il senso di marcia dell’arteria di collegamento delle due strade del centro cittadino. La via sarà percorribile quindi da via San Francesco a via San Domenico.

Modifiche anche per le arterie stradali adiacenti piazza Diaz. A partire dal 15 giugno, infatti, verrà istituita la Ztl su via Mazzini e sua Via Roma, nel tratto compreso tra via Martiri D’Ungheria e Piazza Diaz. Saranno consentite le operazioni di carico e scarico merci per le attività dalle 7:30 alle 9:30 e dalle 15 alle 17. Per ottenere le autorizzazioni, è necessario rivolgersi all’Urp di Palazzo di Città dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13:30 e il giovedì anche dalle 15:30 alle 17:30. I moduli sono scaricabili dal sito istituzionale o ritirabili in versione cartacea presso l’Urp. Coloro che presenteranno le domande entro l’11 giugno potranno ottenere il contrassegno entro il 15 giugno. Quanti presenteranno la domanda dopo l’11 giugno dovranno attendere 15 giorni. Per consentire la consegna e il ritiro dei contrassegni, eccezionalmente l’Urp resterà aperto anche nelle giornate di sabato 4 e 11 giugno dalle 9 alle 12:30.

Saranno esclusi dal divieto, purché muniti di autorizzazione, i veicoli di residenti o domiciliati nelle due arterie stradali; i titolari di attività commerciali. I proprietari di veicoli muniti del contrassegno che necessitano di accedere alla Ztl potranno sostare per il periodo necessario all’operazione di carico e scarico senza intralciare il traffico. Esclusi dal divieto anche altri veicoli come quelli al servizio di persone con limitate capacità motorie, veicoli del trasporto pubblico locale, taxi o auto adibite a noleggio con conducente, mezzi di polizia o di soccorso.