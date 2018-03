SCIOPERO TRENI 24 e 25 MAGGIO: FRECCE REGOLARI IN ABRUZZO

ABRUZZO. Circoleranno regolarmente le Frecce Trenitalia in occasione dello sciopero nazionale del personale del Gruppo FS indetto da alcune sigle sindacali autonome dalle ore 21.00 di domani martedi' 24 alle 18.00 di mercoledi' 25 maggio. Lo afferma in una nota le stesse Ferrovie dello Stato. Nel corso dello sciopero sara' assicurato il collegamento tra Roma Termini e l'aeroporto di Fiumicino con il "Leonardo Express". Saranno inoltre garantiti i convogli elencati nell'apposita tabella dei treni previsti in caso di sciopero, consultabile sull'orario ufficiale di Trenitalia e sul sito trenitalia.com nella sezione "in caso di sciopero". In ambito regionale, Trenitalia sara' impegnata ad offrire nel corso dello sciopero un adeguato livello di servizio anche al di fuori della fascia oraria di maggiore frequentazione (6.00/9.00 e 18.00/21.00) durante la quale sono garantiti per legge, nei giorni feriali, i servizi minimi. In Abruzzo, durante lo sciopero, si prevede che circoleranno tre treni su quattro sull'intera regione Alcuni treni Intercity e alcuni convogli regionali che non rientrano tra quelli "garantiti" potranno essere cancellati o limitati nel percorso.