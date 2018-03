SILVI. EX BAR SAN GIORGIO: APPROVATO PROGETTO

SILVI. La Giunta approva il progetto esecutivo di deliberazione per la demolizione immobile ex pescheria ed ex Bar San Giorgio sito nella centralissima p.zza Marconi.

L'intervento arriva a seguito della definitiva acquisizione dello stabile, da parte del Comune, e in considerazione delle sue precarie condizioni sotto il profilo di sicurezza e igienico sanitario e del riconoscimento di diversi volumi realizzati in assenza di atti autorizzativi e abbandonati da oltre 15anni.

Il progetto, redatto dall'ufficio Tecnico Manutentivo comunale, prevede come interventi il rilievo dello stato dell'edificio, la programmazione delle attività edili necessarie per la demolizione e il recupero dell'area pubblica.

Il fabbricato principale sarà completamente smantellato dalle sue parti murarie, fondazioni, tramezzature interne, pilastri, solai di copertura e pavimentazioni aree scoperte per un totale di circa 900mc di volume edificio.