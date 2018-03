PRONTA LA SECONDA TRATTA DEL DK15: GLI SCARICHI DA DOMANI NEL DEPURATORE

PESCARA. Entrerà in funzione domani mattina la seconda tratta del Dk15. Dopo l'avvio degli impianti di Cepagatti saranno convogliati al depuratore di Pescara tutte le condotte della golena nord del porto canale, compresi gli scarichi che defluivano nel fiume Pescara. Si tratta -secondo l’Aca- di un passaggio strategico prima della consegna definitiva dell'opera, che avverrà entro il prossimo mese di giugno e consentira' il dirottamento definitivo al depuratore dei reflui provenienti da Pescara Porta Nuova attraverso i fossi Bardet.

«Aca ha reperito tutte le risorse economiche necessarie per il completamento dell'opera ereditata dall'Ato e ferma dal 2012», si legge in una nota della società, «Questo risultato è stato possibile grazie a una importante azione sinergica con gli enti interessati. La collaborazione del Comune di Pescara e' stata preziosa per risolvere gli ostacoli burocratici e agevolare la veloce prosecuzione dei lavori. Un ringraziamento particolare va alla società Almacis che ha garantito l'esecuzione delle opere in tempi rapidissimi, superando le migliori previsioni, e a quanti negli anni hanno sostenuto l'importanza della realizzazione del Dk15, fondamentale per la bonifica del fiume».