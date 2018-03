GIUNTA REGIONALE APPROVA LAVORI OSP SULMONA

SULMONA. Su proposta dell'assessore alla Salute, Silvio Paolucci, la Giunta regionale, riunitasi questo pomeriggio all'Aquila sotto la presidenza di Giovanni Lolli, ha approvato il provvedimento relativo all'intervento di potenziamento ed adeguamento della dotazione tecnologica e degli arredi del blocco operatorio del Presidio Ospedaliero di Sulmona. Ne ha dato notizia, al termine della seduta, l'assessore Andrea Gerosolimo. Il provvedimento prende forza dalla Legge n. 67/88, che (art. 20) disciplina il programma pluriennale di investimenti in materia di ristrutturazione edilizia, ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti.

Il finanziamento è così ripartito: 1.989.139,61, pari al 95%, a carico del bilancio dello Stato; 104.691,56, pari al 5%, a carico del bilancio della Regione; 1.567.168,83, quale cofinanziamento a carico del bilancio della ASL1 di Avezzano-Sulmona-L'Aquila.