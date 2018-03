IMPRENDITORE EVASORE CONDANNATO A SPASSO CON GLI AMICI

MONTESILVANO. Nel corso di un controllo straordinario eseguito nella notte i carabinieri hanno individuato un commerciante di 46 anni di Citta' Sant'Angelo, che deve scontare 5 anni e 6 mesi di reclusione per omesso versamento dell'Iva e bancarotta fraudolenta. Era in giro con gli amici e, quando gli e' stato notificato il provvedimento definitivo per l'esecuzione della pena, e' stato condotto in carcere.