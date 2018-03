Referendum sociali, arriva il firma day, le piazze in Abruzzo dove firmare

REFERENDUM. ABRUZZO. Tanti i banchetti questo fine-settimana in Abruzzo per la raccolta delle firme sui referendum sociali. La raccolta riguarda: 4 quesiti per la difesa della scuola pubblica; 1 per contrastare gli inceneritori governativi; 1 per l'opzione trivelle zero per fermare i nuovi progetti di sfruttamento degli idrocarburi in mare oltre le 12 miglia e in terraferma e, infine, una petizione per salvaguardare la gestione pubblica dell'acqua contro il Decreto Madia del Governo Renzi che promuove la privatizzazione.

Nelle prossime settimane e fino agli inizi di luglio la raccolta continuerà in tanti altri centri abruzzesi.

PESCARA:

-angolo Corso Umberto - Via Regina Margherita, sabato 14 e domenica 15 pomeriggio 16:30-20:00;

-piazza Garibaldi, domenica 15, ore 10-20 (presso gazebo M5S)

MONTESILVANO: sabato 14, via G. D'Annunzio ingresso scuola elementare F. Di Blasio, ore 9:30-12:30

SPOLTORE: Piazza Di Marzio Domenica 15 ore 10-13.

LORETO APRUTINO: Piazza Garibaldi Domenica 15 ore 10-12:30 e 16-20.

CHIETI CITTÀ: Sabato Via Arniense - Piazza Malta Sabato 14 ore 18-24

CHIETI SCALO: a Piazza Marconi, Sabato 14 ore 10-12, Domenica 15 10-12 e 17-19

FRANCAVILLA AL MARE, domenica 15, piazza Sirena 10-13 e 17-19.

SAN GIOVANNI TEATINO- SAMBUCETO: Domenica 15, Piazza S. Rocco, ore 9:30-13

LANCIANO, Sabato 14 mattina Ex stazione ferroviaria 10-12, pomeriggio Corso 17-19, Domenica 15 mattina corso 10-12, pomeriggio Diocleziano 17-19

ALTINO, piazza, domenica 15, ore 10-12:30

VASTO, sabato 14 e domenica 15, C.so Nuova Italia C/o ex Palazzi scolastici, ore 10-13 e 17-21

SULMONA, lungo Corso Ovidio all’altezza della piazzetta dedicata a Celestino V, sabato 14 e domenica 15, ore 11-13 e 17-20

Gli orari e i luoghi potrebbero subire cambiamenti in caso di maltempo.