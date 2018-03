PONTE SUL PIOMBA:2MLN A PROVINCIA TERAMO PER LA REALIZZAZIONE

ABRUZZO. La Giunta regionale, su proposta del presidente Luciano D'Alfonso, ha approvato oggi pomeriggio la delibera concernente il piano triennale della viabilità regionale relativamente all'Accordo di Programma con i Comuni di Città Sant'Angelo e Silvi Marina e con le Provincie di Pescara e di Teramo per la realizzazione di un ponte ciclopedonale sul fiume Piomba, per un importo di 2 milioni di euro. Nel provvedimento approvato la Giunta prende atto della modifica della convenzione sottoscritta tra le provincie di Teramo e di Pescara e i Comuni di Silvi Marina e Città Sant'Angelo, con la quale si stabilisce che spetti alla Provincia di Teramo la realizzazione dell'opera, compresa la procedura di gara, la direzione dei lavori e la nomina della commissione di collaudo. Viene inoltre stabilito che l'intero finanziamento venga erogato in favore della suddetta amministrazione, disponendo che tutti gli obblighi del soggetto attuatore siano in capo alla stessa Provincia.