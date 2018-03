CALCIO: DASPO A TIFOSO PER IL PREPARTITA SAN SALVO-VASTESE

CRONACA. VASTO. Divieto di accedere per 5 anni ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. E' il provvedimento che la Questura di Chieti ha adottato a carico di un tifoso vastese in relazione agli episodi avvenuti durante il pre partita della gara del campionato abruzzese di Eccellenza tra il San Salvo e la Vastese, allo stadio 'Davide Bucci' di San Salvo il 20 marzo scorso. Il provvedimento Daspo, ha riguardato D.A.N., 48 anni di Vasto, per i reati di oltraggio, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.