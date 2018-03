EVADE DAI DOMICILIARI DOPO FURTO, MAGREBINO FINISCE IN CARCERE

AVEZZANO. Personale della Squadra Volante del Commissariato di Avezzano ha arresto ieri per evasione un giovane magrebino. Il ragazzo, munito di regolare permesso di soggiorno, era gia' finito in manette per tentato furto il giorno precedente, in quanto era stato scoperto dagli agenti della polizia all'interno di un'agenzia di scommesse di Avezzano mentre cercava di aprire, utilizzando degli arnesi metallici forgiati ad hoc, una slot-machine per appropriarsi del denaro contenuto all'interno. L'extracomunitario, su disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Avezzano, era stato inizialmente sottoposto al regime degli arresti domiciliari; la misura si e' rivelata inefficace in quanto lo stesso, contravvenendo alle prescrizioni, e' evaso poco dopo. Rintracciato dalla Squadra Volante e' stato tradotto presso la Casa Circondariale di Avezzano, a disposizione dell'autorita' giudiziaria competente, per essere giudicato con rito direttissimo.