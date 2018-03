CULTURA: D'ALFONSO PUNTA A RISTRUTTURARE CASA SPAVENTA

CULTURA. ABRUZZO. La Regione Abruzzo è impegnata ad individuare risorse adeguate da destinare alla ristrutturazione della parte pubblica della casa natale dei fratelli Silvio e Bertrando Spaventa a Bomba, in provincia di Chieti. Il presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, lo ha assicurato, ieri mattina, a Pescara, in Regione, in occasione di un incontro di lavoro con i componenti la Fondazione presieduta da Raffaele Bonanni. L'intento è quello di valorizzare e promuovere le attività della Fondazione intitolata a due padri del pensiero filosofico, politico, giuridico ed amministrativo della stagione risorgimentale. Iniziative che mirano a coinvolgere il mondo delle scuola, dell'Università e della Pubblica amministrazione e che anticiperanno di almeno un anno le celebrazioni per il bicentenario della nascita di Bertrando Spaventa previste nel giugno del 2017. Già giovedì 19 è in programma a Teramo un convegno sulla figura di Bertrando Spaventa cui seguiranno altri momenti di studio e riflessione sullo stesso tema. L'idea del presidente D'Alfonso, al fine di onorare al meglio la memoria dei due fratelli Spaventa, è quella di intitolare loro prestigiosi spazi istituzionali e accademici e luoghi pubblici situati in alcune delle principali città abruzzesi. Si pensa anche alla realizzazione di un docu-film su Beratrando e Silvio Spaventa rivolto al mondo dell'istruzione. Intanto, si sta lavorando all'individuazione di una idonea sede della Fondazione Spaventa a Pescara.