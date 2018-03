CADE DA BICI NEL TERAMANO,CANADESE GRAVE IN OSPEDALE PESCARA

PESCARA. Un uomo canadese di 60 anni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Pescara per le lesioni riportate in seguito ad una caduta con la bici avvenuta nel pomeriggio a Montorio al Vomano (Teramo). Secondo le prime informazioni, l'uomo era con un gruppo di ciclisti in contrada Schiaviano quando, forse a causa di una buca o di un sasso, sarebbe finito a terra.

Soccorso, il 60enne è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Pescara. I medici si sono riservati la prognosi.

Del caso sono stati informati i Carabinieri della Stazione di Montorio.