PARTE TOUR INCONTRI INFORMATIVI M5S SU MICROCREDITO PER PMI

ABRUZZO. Negli incontri formativi che il gruppo consiliare del M5s sta organizzando sul territorio si parlera' del fondo, dei dettagli per la richiesta e la possibilita' di utilizzo. Saranno tenuti nelle quattro Provincie con la partecipazione di CreditFidi che rispondera' alle domande dei cittadini che vogliono accedere al fondo. Le prime date in programma sono sabato 14 maggio a Vasto, seguira' 19 maggio a Chieti ed il 21 a Pescara e Avezzano, altre date sono in via di definizione ma tutto il territorio abruzzese sara' coperto. Per ulteriori informazioni su luoghi orari e prossime date e' possibile consultare il sito ufficiale del gruppo consiliare www.movimento5stelleabruzzo.it.

«Informare i cittadini e' nel Dna del M5S" concludono Smargiassi, Pettinari, Marcozzi, Ranieri e Mercante "per noi e' importante che piu' abruzzesi possibile usufruiscano del Microcredito per dare vita a nuove imprese o per risanare quelle gia' esistenti. Il taglio dei nostri stipendi per dar vita al fondo e' stato un atto concreto che speriamo presto venga seguito da tutti i consiglieri regionali delle altre forze politiche. Abbiamo una legge gia' depositata a questo scopo, speriamo che vedere con i propri occhi la nascita di nuove imprese sia la spinta giusta per portare finalmente la legge in aula e votarla».