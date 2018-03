SCIOPERO MULTISETTORIALE ANCHE IN ABRUZZO IL 6 MAGGIO

ABRUZZO. Circa 35000 lavoratrici e lavoratori in Abruzzo, oltre 1.500.000 in Italia, impegnati nelle mense, imprese di pulizia, nei ristoranti, nei bar, nelle farmacie, agenzie di viaggio, nelle terme, nei fast food, hanno contratti nazionali non rinnovati anche da oltre 3 anni.

Per il 6 Maggio 2016 le organizzazioni sindacali di categoria hanno proclamato, su questi settori, una intera giornata di sciopero su tutto il territorio nazionale per rivendicare il Contratto, un salario adeguato, la salvaguardia dell'occupazione e delle professionalità.

In Abruzzo è stato organizzato un presidio dimostrativo che si terrà domani 6 Maggio 2016 davanti la Prefettura di Pescara alle ore 11.