ANCORA LADRI NELLE SCUOLE DI LANCIANO

LANCIANO. Nuovo raid ladresco nei confronti delle scuole di Lanciano: questa notte ignoti hanno rubato una trentina di computer nella scuola media Mazzini e alle elementari 'Eroi Ottobrini' appartenenti allo stesso istituto comprensivo. Alla Mazzini, i ladri hanno rubato 22 computer portatili e delle Lim lavagne informatiche multimediali e il fondo cassa per le gite di quattro classi e distrutto cinque porte. I computer e i soldi erano custoditi in una stanza con porta blindata che è stata tagliata con la mola. Su questo furto indaga la polizia. Nel furto alla scuola elementare sono stati rubati complessivamente cinque pc. In entrambe le scuole tutte le aule, segreterie e presidenze, sono state messe a soqquadro. Una ricognizione dei danni è stata fatta dall'assessore all'istruzione, Marcello D'Ovidio. I danni sono ancora da quantificare.