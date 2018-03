FURTO CON SCASSO AL CENTRO PER ANZIANI DI MONTESILVANO COLLE

MONTESILVANO. Un nuovo furto e' stato messo a segno nel centro per anziani di Montesilvano Colle. Dopo i danni subiti nella struttura nella notte tra il 30 e il 31 dicembre, ieri notte qualcuno si e' introdotto nel centro. «Ancora una volta e' stato colpito un bene della comunita' - ha dichiarato il consigliere Danilo Palumbo -. Alcuni malviventi si sono intrufolati all'interno del centro per anziani, rompendo una finestra, derubando il denaro contenuto nella cassa comune. Hanno inoltre scassinato il distributore automatico di bevande e portato via il televisore. E' un atto vile, deprecabile e inaccettabile. L'ennesimo gesto di incivilta', gravissimo ed imperdonabile, che va a colpire i nostri anziani e chi con dedizione gestisce la struttura. Speriamo - conclude Palumbo - nella massima collaborazione di quanti possano avere informazioni utili che possano aiutare le forze dell'Ordine ad individuare i responsabili di questo atto spregevole».