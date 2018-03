NUOVA VASCA PER IRRIGAZIONE AIUOLE RIVIERA NORD PESCA

LAVORI PUBBLICI. PESCARA. Al via i lavori per la realizzazione di una vasca che consentirà la soluzione del problema ed eviterà che le aiuole si secchino.

Il progetto di realizzazione di una vasca in zona via Gioberti, consentirà di risolvere il problema dell’irrigazione delle aiuole e aree verdi della Riviera Nord.

Le aiuole a nord, tramite un impianto collegato alla tubazione dell’adduttrice dell’impianto esistente che si trova alla Madonnina. Ma la pressione esercitata dalla stazione di pompaggio dell’acqua non era sufficiente a convogliarla nell’impianto di irrigazione di quel tratto di riviera, perché molto distante. Si è quindi reso necessario realizzare questa vasca di accumulo che, attraverso una stazione di filtraggio e pompaggio preleva acqua dal pozzo di via Gioberti e lo porta sulle aiuole in questione. Le risorse ammontano a 90.000 euro: dobbiamo solo attendere i tempi tecnici per definire tutti i passaggi dell’appalto e in circa 60 giorni, quindi proprio a ridosso del periodo di maggiore fabbisogno e di maggiore sofferenza per il caldo si conta di aver risolto.