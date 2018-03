LADRI IN AZIONE A PESCARA, SVALIGIATA MACELLERIA

PESCARA, 3 MAG - Furto, nella notte, in una macelleria di via D'Avalos, a Pescara: i malviventi sono fuggiti con attrezzature varie, tra cui insaccatrici, tritacarne, bilance, affettatrici e coltelli, oltre a prosciutti, formaggi, salsicce e vini di qualità.

Secondo quanto riferito da alcuni residenti della zona che hanno udito dei rumori, i ladri sarebbero entrati in azione verso le 23.30. Sarebbero entrati rompendo la vetrina e poi forzando la porta d'ingresso, per poi darsi alla fuga con il bottino, ancora in corso di quantificazione.

I titolari hanno sporto denuncia ai Carabinieri, che si stanno occupando degli accertamenti.