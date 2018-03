MOSCIANO SANT’ANGELO: APPROVATE NUOVE ALIQUOTE TASSE

MOSCIANO SANT’ANGELO. Nel corso della seduta di consiglio comunale di sabato, l’amministrazione comunale ha approvato le aliquote IMU e TASI e il piano finanziario relativo alla TARI 2016. Restano immutate le aliquote sulle tassazioni comunali, mentre si assiste, per il secondo anno consecutivo, a un calo della tariffa comunale sui rifiuti solidi urbani.

«Si tratta di un lieve calo di cui beneficeranno sia le famiglie che le imprese» commenta l’assessore all’ambiente Luca Lattanzi.

«Un risultato importante dovuto principalmente a due fattori: la ricontrattazione dell’appalto per la raccolta Porta a Porta che l’amministrazione comunale ha fatto lo scorso anno e che ha permesso di ridurre il costo totale del servizio di circa 96.000 euro annui e il comportamento virtuoso dei cittadini moscianesi che ha permesso di ottenere oltre il 68% di raccolta differenziata nell’arco del 2015. Risultato per il quale il comune di Mosciano Sant’Angelo è risultato essere il secondo in provincia di Teramo quanto a percentuale di differenziata nella fascia di comuni di sua competenza».

«Dall’inizio dell’anno abbiamo iniziato una serie di controlli sulla frazione indifferenziata tesi a colpire, anche con sanzioni, chi non presta minima attenzione nel differenziare. Sono, inoltre, in fase di distribuzione presso l’Ecosportello degli opuscoli esplicativi sui materiali da conferire e sul compostaggio domestico: in questo modo anche chi avesse dubbi potrà avere sempre a portata di mano le risposte su cosa mettere nei vari mastelli, agevolando la corretta destinazione dei rifiuti».