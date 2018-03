MARINANO SCUOLA E RUBANO AUTO, IN DUE DENUNCIATI PER FURTO

AVEZZANO. Marinano la scuola, rubano una macchina e poi si schiantano contro un muretto

facendo perdere le loro tracce. E' accaduto ad Avezzano dove due studenti di una scuola superiore, entrambi minorenni, hanno deciso di saltare le lezioni per concedersi una mattinata di svago costata una denuncia per furto da parte della Polizia.

Gli agenti del commissariato di Avezzano, infatti, dopo aver ricevuto una segnalazione hanno svolto indagini per risalire alle identità dei due studenti che hanno rubato l'auto parcheggiata in una frazione di Avezzano. Secondo quanto emerso, inoltre, i due hanno anche caricato con loro un compagno, maggiorenne, che risulta denunciato per guida senza patente.