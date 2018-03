INCENDIO TETTO ABITAZIONE, EVACUATA COPPIA A GIOIA DEI MARSI

AVEZZANO. Oltre due ore di lavoro sono state necessarie ai Vigili del Fuoco di Avezzano per spegnere un incendio divampato ieri sera in una palazzina di Gioia dei Marsi (L'Aquila). Le fiamme hanno interessato una parte del tetto che è stato parzialmente smontato dai Vvf per agevolare le operazioni di spegnimento.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione che stanno svolgendo indagini per chiarire le cause del rogo.

Secondo i primi accertamenti del 115, le fiamme potrebbero avere avuto origine dal malfunzionamento di una canna fumaria.

La coppia che viveva nell'abitazione interessata, dichiarata inagibile, è stata evacuata in attesa di un alloggio concesso dall'amministrazione comunale del paese.