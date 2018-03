Auto investe pedone a Pescara

CRONACA. PESCARA. Un uomo di 69 anni di Pescara è ricoverato in ospedale per le lesioni riportate ieri sera dopo essere stato investito da un'automobile, in via Sacco, nel capoluogo adriatico.

L'incidente è avvenuto attorno alle 20. A travolgere il pedone, per cause in corso di accertamento, è stata una Fiat Stilo condotta da un pescarese. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il 69enne in ospedale: l'uomo ha riportato diverse fratture ed è ricoverato nel reparto di Ortopedia, con una prognosi di 30 giorni.

Dei rilievi e degli accertamenti si è occupata la Polizia municipale di Pescara.