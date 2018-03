RUBA TEST GRAVIDANZA DA 7 EURO, DENUNCIATA 16ENNE PESCARA

Temeva di essere rimasta incinta e probabilmente vergognandosi di acquistare un test per la gravidanza, ha deciso di rubarlo: protagonista dell'episodio una sedicenne della provincia di Pescara che ieri pomeriggio, dopo essere entrata in un negozio specializzato del centro di Pescara, si è impossessata del test - del valore di 7 euro - cercando all'uscita di eludere i controlli, ma il dispositivo anti taccheggio ha suonato e così la giovane è stata bloccata dalla sorveglianza. La sedicenne, denunciata per furto dagli agenti della Volante, è stata poi riaffidata ai genitori che hanno così scoperto la problematica che affligge la ragazza.