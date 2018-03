CONFARTIGIANATO GIANCARLO DI BLASIO E’ IL NUOVO PRESIDENTE

PESCARA. Giancarlo Di Blasio è il nuovo presidente di Confartigianato Pescara. Il vicepresidente è Barbara Lunelli e il vicepresidente vicario è Domenico Galizia; tra i consiglieri c’è Francesca Ferretti, rappresentante di Confartigianato al Cif (Comitato imprenditoria femminile) costituito in seno alla Camera di Commercio di Pescara. Di Blasio succede a Luca Di Tecco che, alla guida degli artigiani pescaresi per dieci anni, è attualmente presidente regionale della confederazione. Il nuovo Consiglio direttivo provinciale di Confartigianato è stato eletto nel corso dell’assemblea per il rinnovo delle cariche, che si è svolta oggi.

Presidente, vicepresidente e direttivo resteranno in carica per quattro anni. Di Blasio, 39 anni, già consigliere del confidi di Confartigianato, è di Scafa ed è un imprenditore artigiano nel settore dell’impiantistica. E’ nell’associazione dal 2007.