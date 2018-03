STOP PER 15 GIORNI AL BAR DI TIZIO

CRONACA. PESCARA. Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Pescara Scalo hanno notificato al titolare del Bar “Di Tizio” in via Quarto dei Mille, l’ordinanza di sospensione dell’attività per un periodo di quindici giorni, dalla Questura di Pescara.

Il provvedimento è scaturito a seguito di due controlli effettuati dai militari nel mese di aprile; il primo effettuato il giorno 8 aprile nel corso del quale è stato rinvenuto uno zaino contenente 5 dosi di marijuana, confezionate e pronte per lo spaccio, risultato appartenente ad un pluripregiudicato che lo aveva lasciato in custodia al titolare dell’esercizio commerciale. Oltre al rinvenimento di droga sono stati controllate alcune persone. Il provvedimento è stato emesso anche in considerazione della posizione del locale ubicato in zona di forte aggregazione giovanile ed è volto, quindi, a scongiurare il ripetersi della situazione.

--