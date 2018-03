ANAS: CHIUSURA GALLERIA I PIANACCI

MONTESILVANO. Anas comunica che per consentire l’esecuzione di interventi di verifica e manutenzione degli impianti all’interno della galleria “I Pianacci”, la strada statale 714 “tangenziale di Pescara” sarà provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in località Montesilvano, tra lo svincolo Montesilvano Sud e il bivio per Montesilvano Colle, in orario notturno tra le 22:00 di mercoledì 4 maggio e le 6:00 di giovedì 5 maggio.

Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.