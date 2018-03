MIGLIANICO: SVENTATO FURTO IN AZIENDA DI DISTRIBUZIONE BEVANDE

CRONACA. MIGLIANICO. I carabinieri del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Chieti, della Stazione di Bucchianico e della Stazione di Miglianico sono intervenuti presso la Ditta “Partesa”, ingrosso di bevande ubicato in località Cerreto - zona industriale di Miglianico - dove era stato segnalato un tentato furto in atto. La società di videosorveglianza che gestisce la sicurezza della ditta aveva, infatti, notato dalle telecamere 4 uomini con torce aggirarsi nel piazzale.

L’immediato intervento dei militari ha messo in fuga i malintenzionati che non sono riusciti ad impossessarsi di alcune casse di vini e liquori che, comunque, erano già stati caricati su di un furgone della stessa ditta ivi parcheggiato. Con molta probabilità i malviventi, già la sera precedente, avevano tentato di mettere a segno il furto sventato, anche in quella circostanza, dall’immediato arrivo delle pattuglie dell’Arma. La fuga dei ladri, in entrambi i casi, è stata facilitata dalle considerevoli dimensioni del capannone e dalla fitta vegetazione che lo circonda.