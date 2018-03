INIZIATI LAVORI ALLA FONTANA DELLA ROTONDA PAOLUCCI

PESCRAA. Sono iniziati ieri i lavori di ripristino della fontana della rotonda Paolucci. «Un intervento resosi necessario a seguito dei danni cagionati alla pavimentazione e alla struttura della fontana sia da atti vandalici che dalla frequentazione della piazza meta di sfide estreme su pattini, skate e biciclette», dice il Comune.

Il Settore Lavori Pubblici per riportare decoro ha affidato all’impresa Di Prospero Srl lavori per un importo di 20.000 euro. Si tratta di un primo intervento sulle fontane cittadine che manifestano danni anche al sistema di controllo delle acque, situazione che comporta spese aggiuntive per la tenuta degli impianti tecnologici.