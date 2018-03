INCENDIO STERPAGLIE A PESCARA, ZONA SAN SILVESTRO SPIAGGIA

PESCARA. Un incendio di sterpaglie ha interessato questa sera un'area di San Silvestro Spiaggia, nella zona sud di Pescara al confine con Francavilla al Mare (Chieti). In azione, dopo l'allarme lanciato da alcuni residenti, due squadre dei vigili del fuoco con tre mezzi che sono giunti sul posto in pochi minuti dalla caserma del Comando provinciale in viale Pindaro. Il rogo, che potrebbe essere anche stato causato da una sigaretta accesa gettata inavvertitamente a terra, è stato favorito dal forte vento che soffia da alcuni giorni nel Pescarese.