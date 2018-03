SCONTRO AUTO-CAMION NEL PESCARESE, GRAVE DONNA DI 76 ANNI

CEPAGATTI. Una donna di 76 anni residente a Cugnoli (Pescara) è stata ricoverata all'ospedale di Pescara in gravi condizioni in seguito a un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in via Unesco a Cepagatti. La donna era alla guida di un'auto che, secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia stradale, si è scontrata con un mezzo pesante. Subito soccorsa dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco, che l'hanno estratta dalle lamiere, la donna è stata trasferita in elisoccorso nel nosocomio pescarese dove i sanitari hanno evidenziato un quadro clinico molto complesso. Le indagini sono affidate agli agenti della Polizia Stradale del Distaccamento di Piano d'Orta (Pescara).