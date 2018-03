GELATE, DANNI ALLE COLTURE AQUILANE

L’AQUILA. Allarme nelle campagne per la gelata primaverile di questa notte, che ha colpito duramente tutta la regione con prevalenza del territorio aquilano con particolare riferimento a Valle Peligna, Valle del Tirino, Valle Aterno ma anche Marsica e Alto Aterno. La gelata ha distrutto vigneti, colture frutticole e orticole ma anche cereali e leguminose: Coldiretti sta provvedendo alla stima dei danni per valutarne l’entità economica. «Una ulteriore batosta per l’agricoltura e l’economia aquilana – dice Massimiliano Volpone, direttore di Coldiretti L’Aquila - la gelata notturna e il cambio repentino di temperatura ha provocato danni enormi alle colture e stiamo valutando le conseguenze. Sono in tanti – aggiunge Volpone – gli imprenditori agricoli che sono stati fortemente penalizzati, le condizioni climatiche stanno mettendo a dura prova l’intero sistema economico agricolo delle aree interne del nostro Abruzzo. Stiamo valutando l’entità del danno per confrontaci con le istituzioni per un percorso di attenzione nei confronti della calamità accaduta».