CHIETI. PROBLEMI DI EROGAZIONE ACQUA PER GIOVEDI’ 28 APRILE

CHIETI. Giovedì 28 aprile 2016, dalle ore 8.30 alle ore 14.00, come comunicato da ACA, a causa di interventi tecnici che Enel dovrà effettuare sull’impianto di sollevamento idrico di via Orsogna, di proprietà dell’ACA, sarà limitata la portata idrica per il serbatoio de La Civitella su tutta Chieti alta e zone periferiche. Il disagio non riguarderà Chieti Scalo.

«Nel garantire l’attenzione dell’Amministrazione Comunale sull’andamento dei lavori – sottolinea l’Assessore Di Felice – al fine di arrecare il minor disagio possibile, cercheremo di posticipare l’orario di chiusura dell’erogazione idrica e di anticipare quello di ripristino del flusso.»