CITTA’ SANT’ANGELO. DROGA NEL CLUB, CHIUSO PER TRE MESI

CITTÀ SANT'ANGELO . Sostanze stupefacenti come cannabis e derivati, cocaina, ecstasy, oltre ad una boccetta contente 'Ghb', corrispondente alla meglio conosciuta 'droga da stupro': sono state trovate in un circolo privato di Città S. Angelo (Pescara), in un controllo interforze nella notte del 23 aprile, insieme a irregolarità di natura penale e amministrative.

Il Questore di Pescara ha ora sospeso per tre mesi al locale la licenza di somministrazione di alimenti e bevande. Già due anni fa, dopo un controllo di polizia, carabinieri, Guardia di Finanza e Nucleo Ispettorato del Lavoro dell'Arma, vi fu un analogo provvedimento di sospensione, ma per un mese, ai sensi dell'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Fra le infrazioni amministrative rilevate, anche il superamento del limite massimo di persone consentito e la trasformazione del circolo da privato ad esercizio pubblico.

(ANSA).