A CHIETI INAUGURATO BELVEDERE ETTORE TROILO

CRONACA. CHIETI. È stato inaugurato a Chieti, nell'ambito delle celebrazioni per la festa della Liberazione, il belvedere, con vista sulla Majella, intitolato a Ettore Troilo, fondatore della Brigata Maiella - unica formazione della Resistenza decorata con la medaglia d'oro al valor militare proprio per la sua non appartenenza al Corpo Volontari della Libertà che raggruppava le brigate partigiane - prefetto della ricostruzione di Milano nato a Torricella Peligna: erano presenti il figlio Carlo, il nipote Luca, il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, e il presidente della 'Fondazione Brigata Maiella', Nicola Mattoscio, il senatore Antonio Razzi, il rettore dell'università di Teramo, Luciano D'Amico, rappresentanze dell'Anpi. È stato proprio Carlo Troilo - il quale ha sottolineato che tornerà a chiedere la medaglia d'oro al valor civile per il popolo abruzzese - a ricordare il padre, soprattutto nel suo ruolo di prefetto di Milano subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale.