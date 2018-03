DEVE SCONTARE CONDANNA PER CONTRABBANDO, ROMENO ARRESTATO

CRONACA. CHIETI. I carabinieri della Stazione di Chieti principale hanno arrestato a Torrevecchia Teatina un romeno di 27 anni, in Italia senza fissa dimora e professione, Florin Ioan Sabadis sul quale pendeva un mandato di arresto europeo. L'uomo deve scontare, su provvedimento restrittivo emesso dalle autorità del suo Paese, 3 anni e 7 mesi di reclusione per il reato di contrabbando di sigarette commesso in Romania. L'uomo è stato portato nel carcere di Chieti. Per il 27enne ora si profila un giudizio presso la Corte d'Appello di L'Aquila, che verificherà se vi siano le condizioni per l'estradizione nel paese di origine o, in alternativa, per scontare la pena in Italia.