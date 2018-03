SU LUNGOMARE BARI UNA TARGA IN RICORDO ROBERTO STRACCIA

CRONACA. BARI. Si è svolta a Bari, alla presenza dei familiari, la cerimonia di posizionamento sul lungomare Massaro, a Palese, quartiere di Bari, di una targa ricordo in memoria di Roberto Straccia, il 24enne di Fermo scomparso a Pescara il 14 dicembre del 2011 e ritrovato cadavere sul litorale barese il 7 gennaio del 2012. «La città di Bari ha voluto ricordare in questo modo la tragica scomparsa del giovane Roberto Straccia - ha dichiarato l'assessore alla Toponomastica di Bari Angelo Tomasicchio -, che rimane ancora avvolta nel mistero. L'amministrazione comunale, insieme all'associazione Penelope, è impegnata a garantire sempre maggiore attenzione al fenomeno delle persone scomparse, per sostenere i familiari e aiutarli a diffondere notizie utili al ritrovamento dei loro cari. A breve nelle delegazioni di anagrafe cittadine saranno distribuiti opuscoli informativi realizzati dall'associazione, che riportano nomi e fotografie degli scomparsi». «Vogliamo che questo luogo ricordi il sorriso e la voglia di vivere di Roberto» sono le parole del papà, Mario Straccia, fondatore nonché presidente dell'associazione "In cammino con Roberto Straccia", intervenuto alla cerimonia.