SABATO 23 CONVEGNO SULL’AEROPORTO D’ABRUZZO

PESCARA. Sabato 23 aprile alle 10,30 alla sala Figlia di Jorio del palazzo della Provincia di Pescara l’associazione Terra Nostra ha organizzato un convegno sull’aeroporto d’Abruzzo e la “saga (in)finita”.

«Nel corso dell'incontro», dice l’associazione, «illustreremo i rapporti tra SAGA e Ryanair ed i motivi dell'abbandono dello scalo abruzzese da parte degli operatori aerei come Alitalia e Ryanair stessa. Inoltre la Ryanair è venuta allo scoperto con una intervista rilasciata a Repubblica. Ha detto che resta solo se non gli facciamo pagare le tasse aeroportuali. Le tasse Aeroportuali le pagano i passeggeri non le compagnie aeree. Vi illustreremo quanto ci è costato mantenere Ryanair finora e quanto ci costerà se dovesse rimanere alle stesse condizioni e senza restituire le tasse aeroportuali alla SAGA che è andata sempre in perdita per pagare il contratto Ryanair. SAGA più volte rifinanziata con i soldi di tutti gli abruzzesi per pagare una società estera. SAGA che ha dilapidato il suo capitale sociale e che lo scorso anno è stata rifinanziata con 10 milioni di euro di soldi dei contribuenti abruzzesi con i quali ha fatto un utile di 112.000 euro. Utili fatti con i soldi delle nostre tasse e non con la sua attività di gestione aeroportuale».