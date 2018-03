APPROVATA RISOLUZIONE SULLO STAM A GIULIANOVA

E’ stata approvata all’unanimità una risoluzione presentata dal consigliere regionale Riccardo Mercante per istituire presso il nosocomio giuliese il Servizio di Trasporto Materno Assistito. «Il servizio S.T.A.M., essenziale per assicurare la massima tutela delle mamme e dei nascituri, soprattutto nei caso di gravidanze particolarmente difficili, era previsto, nel percorso nascite ridisegnato dall’Assessore Paolucci, esclusivamente negli ospedali dell’entroterra. Una decisione inopportuna visto il grave deficit che essa provocava lasciando totalmente scoperta l’intera area costiera teramana, da Martinsicuro a Silvi Marina, che ha come punto di riferimento il Maria Ss.ma dello Splendore. Con grande disagio per un numero elevatissimo di utenti destinato, oltretutto, ad aumentare in maniera esponenziale durante la stagione estiva. Grazie alla attivazione dello S.T.A.M. si riuscirà ad evitare che le future mamme, nei casi di urgenza, debbano recarsi presso presidi ospedalieri troppo distanti e difficili da raggiungere con tutte le conseguenze del caso in termini di disagi ma soprattutto di rischi per la propria salute e quella dei nascituri».