FURTO IN AZIENDA A SPOLTORE, LADRI FUGGONO CON AUTOCARRO

SPOLTORE. Ladri in azione, nella notte, in un'azienda che si occupa di trasporti, in contrada Cavaticchi a Spoltore. I malviventi sono riusciti a portare via un autocarro con cassone e gru. I ladri, dopo avere scavalcato la recinzione e aperto il cancello, hanno forzato la portiera del mezzo, lo hanno messo in moto e si sono dati alla fuga con il veicolo.

L'azienda è dotata di sistema di videosorveglianza, ma le telecamere non hanno ripreso immagini utili.

Sull'episodio indagano i Carabinieri della Stazione di Spoltore e della Compagnia di Pescara.