COMUNALI PENNE: MARIO SEMPRONI CANDIDATO SINDACO

PENNE. Il medico Mario Semproni, 63 anni, è il candidato sindaco scelto per guidare la lista “Penne Città Aperta”. La compagine civica è composta da movimenti cittadini, nonché uomini e donne espressione della società civile, e dispone delle qualità e delle competenze necessarie ad assumere le responsabilità di governo per i prossimi cinque anni. «Rinnovamento e discontinuità amministrativa sono stati i requisiti seguiti per la scelta di candidati e per l’individuazione dei punti programmatici che sono alla base della coalizione di “Penne Città Aperta”. Il nostro obiettivo, ora», dice Semproni, «è quello di allargare la coalizione e aprire anche ad altre espressioni politiche della città; a tal proposito, auspichiamo che il gruppo “Alleanza Civica Penne”, che detiene un patrimonio di esperienza amministrativa di inestimabile valore, possa convergere verso il nostro progetto politico al fine di proseguire e rafforzare l’azione di cambiamento della città».