ABRUZZO, ANAS: MANUTENZIONE ALLA RETE DA 15MLN

ABRUZZO. Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi l’esito di tre gare d’appalto per complessivi 15 milioni di euro destinati alla manutenzione della pavimentazione e della segnaletica orizzontale su tutte le strade statali dell’Abruzzo nel prossimo triennio.

L’iter per l`affidamento dei lavori, che rientrano nel progetto Anas ‘#bastabuche sulle strade’, è stato attivato mediante la procedura di Accordo Quadro (Art.59 comma 4 del D.Lgs. n.163/06) che garantisce la possibilità di eseguire i lavori con rapidità nel momento in cui si manifesta il bisogno, consentendo risparmi di tempo e una maggiore efficienza.

Nel dettaglio, il primo appalto, riguardante le strade statali in provincia dell’Aquila e in provincia di Teramo, è stato affidato all’impresa “Cogi Srl”, con sede in provincia di Teramo.

Il secondo appalto, che riguarda la strada statale 16 “Adriatica” nelle province di Chieti e Pescara, è stato aggiudicato all’associazione temporanea di imprese “ATI Adriatica Strada A.Stra – F.lli Di Carlo Srl”, con sede in provincia di Campobasso.

L’impresa aggiudicataria del terzo e ultimo appalto, relativo alle altre strade statali nelle province di Chieti e Pescara, è “Celi Calcestruzzi SpA”, con sede in provincia dell’Aquila.