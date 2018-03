LADRI-VANDALI NELLE SCUOLE A LANCIANO, ROTTE 12 PORTE

LANCIANO. Due scuole e il centro anziani, che ospita l'università della terza età, sono stati visitati nella notte a Lanciano dai ladri i quali, sperando di trovare beni di valore nei vari locali, hanno danneggiato complessivamente dodici porte. I ladri sono entrati nella scuola dell'infanzia "Maria Vittoria", in via Ferro di Cavallo, dove hanno forzato e danneggiato 4 porte, senza riuscire a rubare nulla; poi sono entrati nel confinante centro anziani, da dove invece si accede da via Salita della Posta, e hanno portato via un computer e un televisore. Successivamente hanno fatto tappa nella scuola primaria, con annessa materna, "Principe di Piemonte", nella centrale via Fiume di fronte al tribunale. Qui hanno rotto altre tre porte, ma ugualmente non sono riusciti a trovare nulla. Sui vari episodi indagano polizia e carabinieri. I danni stimati dal Comune di Lanciano ammontano ad alcune migliaia di euro.