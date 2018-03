INVASIONE CASE MATTE, VENERDI’ L’ULTIMA UDIENZA

CRONACA. L’AQUILA. Il prossimo 22 aprile, a partire dalle ore 10:30, gli aquilani torneranno per l’ennesima volta in tribunale per l’udienza finale del processo per "l'invasione e occupazione" di CaseMatte.

«Rifiutiamo e rispediamo al mittente l'accusa», dicono gli imputati, «dopo il terremoto del 2009, abbiamo al contrario riqualificato uno spazio vuoto e abbandonato da anni, all’interno di un parco dimenticato da tempi immemori, rendendolo un luogo pubblico pieno di vita, aperto a tutti, dal quale – negli ultimi sei anni – si è discusso e ci si è mossi per una ricostruzione più giusta, dal quale sono partite le mobilitazioni contro la speculazione e la gestione del post-sisma, dove sono state organizzate – e continuano ad essere organizzate – centinaia di iniziative politiche, sociali, culturali, musicali e ricreative».