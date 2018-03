LEZIONI DI PREVISIONI METEO: TERMINATI I CORSI NELLE SCUOLE

MONTESILVANO. Si è concluso la scorsa settimana il ciclo di corsi di "Metereologia e affidabilità dell'informazione online" tenuto presso l'istituto comprensivo "Ignazio Silone" di Montesilvano.

Undici classi in tutto, per un totale di quasi trecento bambini appartenenti a terze, quarte e quinte elementari, hanno seguito la lezione con l'obiettivo di imparare le insidie che possono nascondersi dietro un temporale e come comportarsi in alcune situazioni di emergenza.



La lezione è stata organizzata su richiesta di genitori e insegnanti dall'Associazione AbruzzoMeteo di Montesilvano con la partecipazione del presidente, Giovanni De Palma, e del giornalista Valerio Simeone.



Partendo dal ciclo dell'acqua si è spiegato il fenomeno del "fulmine a ciel sereno" e analizzata la veridicità di alcuni detti popolari come "cielo a pecorelle acqua a catinelle". Un mini corso, quello realizzato nella scuola, ricavato dal programma più ricco che l'associazione effettua sia per le associazioni di Protezione Civile che per le università.

Il tutto modellato in chiave più simbolica e concettuale mediante disegni e fotografie, dagli eventi atmosferici fino alla formazione dei tornado.