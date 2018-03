44 NUOVI PARCHEGGI IN CENTRO DI SAMBUCETO

SAN GIOVANNI TEATINO. E' pronto il nuovo parcheggio in pieno centro di Sambuceto, a ridosso di via Cavour tra le intersezioni con via Roma e corso Italia, in un'area di proprietà del comune di San Giovanni Teatino

L'intervento, finalizzato ad ottimizzare i parcheggi esistenti nel centro urbano, è stato fortemente voluto dall'amministrazione Marinucci.

«Anche per riservare stalli di sosta a motocicli e ciclomotori, del quale era segnalata una forte necessità - dichiara il Sindaco Luciano Marinucci - ma anche per predisporre parcheggi adeguati per i mezzi di persone con limitata o impedita capacità motoria».

L'intervento, completato dagli operai del Comune sotto la supervisione del comandante di Polizia Municipale Lorenzo Di Pompo, ha consentito la realizzazione di 44 parcheggi per autovetture, 35 per motocicli e ciclomotori, 4 per mezzi di persone con limitata o impedita capacità motoria cone contrassegno e 1 riservato alle forze dell'ordine. Inoltre è stata delimitata un'area (3 x 11 metri) riservata al posteggio di mezzo per l'esercizio del commercio su area pubblica.

Oltre la predisposizione di corsie di marcia nell'area parcheggio, sono stati predisposti un percorso pedonale, con segnalatori, tra via Roma e corso Italia, e un nuovo attraversamento pedonale in via Cavour.